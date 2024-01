Paramount Global Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die Analyse der Sentiments und des Buzz zeigt, dass Paramount Global über einen längeren Zeitraum hinweg eine geringe Diskussionsintensität aufweist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Paramount Global auf 15,68 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 14,19 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -9,5 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht derzeit bei 13,83 USD, was die Aktie mit einem Abstand von +2,6 Prozent als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Paramount Global derzeit als überkauft betrachtet wird, da der RSI bei 85,48 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 49 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung von "Schlecht" für diese Kategorie.

Das Anleger-Sentiment deutet hingegen auf eine überwiegend positive Stimmung in den sozialen Medien bezüglich der Aktie von Paramount Global hin. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung von "Gut" für die Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich damit aus der Analyse eine gemischte Bewertung, wobei die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung als "Schlecht" eingestuft werden, während das Anleger-Sentiment als "Gut" bewertet wird.