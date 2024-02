Paramount Global Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die technische Analyse der Paramount Global-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 14,51 USD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt jedoch mit 13,19 USD deutlich darunter, was einer Abweichung von -9,1 Prozent entspricht. Auch wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, zeigt sich ein ähnliches Bild, da der letzte Schlusskurs von 14,44 USD ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, was einer Abweichung von -8,66 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Paramount Global-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Paramount Global-Aktie einen Wert von 66,27 für den RSI7 (sieben Tage) und 56,97 für den RSI25 (25 Tage). Diese Werte führen zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussionen auf sozialen Medien in den letzten Wochen spiegeln insgesamt eine negative Stimmung und Einschätzungen zur Paramount Global wider. Insgesamt wurden in den Kommentaren vorwiegend negative Meinungen geäußert, sodass das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft wird. Zudem wurden neun Schlecht-Signale und keine Gut-Signale ermittelt, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" Aktie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt eine positive Veränderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut"-Wert führt.