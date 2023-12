Paramount Global Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer eintreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Paramount Global heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 87,05 Punkten, was darauf hinweist, dass Paramount Global überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,17, was bedeutet, dass Paramount Global weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wird die Aktie von Paramount Global aufgrund der geringen Diskussionsintensität und einer negativen Veränderung der Stimmungsrate insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Paramount Global-Aktie bei 15,73 USD liegt, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs (-5,98 Prozent Abweichung) liegt und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 13,73 USD, was über dem letzten Schlusskurs (+7,72 Prozent) liegt und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Paramount Global auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.

Auch die Beurteilung durch Anleger zeigt gemischte Signale. Während die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend negativ waren, wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen diskutiert. In Bezug auf Handelssignale ergibt sich eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Paramount Global hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.