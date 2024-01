Paramount Global Aktie: Wohin geht die Reise?

Weitere Suchergebnisse zu "Pennymac Mortgage Investment":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Paramount Global als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Paramount Global-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 31,47 und ein Wert für den RSI25 von 62,44. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Einstufung des Gesamtrankings auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In technischer Hinsicht ist die Paramount Global mit einem Kurs von 13,96 USD derzeit -3,46 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung hingegen als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -7,61 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt waren gegenüber Paramount Global. Es gab insgesamt sechs positive und acht negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer "Gut" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Paramount Global von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Aktie der Paramount Global.