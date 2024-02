Paramount Global Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die Stimmung der Anleger bei Paramount Global in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral. In den letzten beiden Wochen wurden verschiedene Meinungen analysiert, die darauf hinweisen, dass in den Diskussionen vor allem negative Themen im Fokus standen. Dies führt insgesamt zu einer neutralen Einschätzung der Aktie. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 7 schlechte Signale und 0 gute Signale, was zu einer schlechten Empfehlung führt.

Auch über einen längeren Zeitraum zeigte sich eine durchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Diskussionsbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die Einschätzung der Aktie als neutral angesehen. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "schlecht" führt.

Aus technischer Sicht ergibt sich ein Durchschnittsschlusskurs von 14,27 USD für die letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 11,21 USD, was einen Unterschied von -21,44 Prozent darstellt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "schlecht" bewertet. Auch im Hinblick auf den 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs mit 13,97 USD unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit überkauft ist. Dies führt zu einer weiteren "schlecht"-Einstufung. Im RSI25 ergibt sich hingegen ein neutraler Wert, was zu einer Gesamteinstufung des RSI als "schlecht" führt.

