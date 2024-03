Paramount Global Aktie: Viel Lärm um nichts!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich der Aktie von Paramount Global. Deshalb wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In Bezug auf den RSI der letzten 25 Tage wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Paramount Global-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 13,97 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 11,26 USD liegt. Dies bedeutet eine negative Abweichung von 19,4 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch beim gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 12,75 USD unter dem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien herrscht eine insgesamt positive Anleger-Stimmung bezüglich der Aktie von Paramount Global. In den vergangenen Tagen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien ergibt jedoch 9 negative und 0 positive Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Paramount Global in Bezug auf die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft, während die technische Analyse ein "Schlecht"-Rating ergibt.