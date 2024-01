Paramount Global Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die Aktie der Paramount Global hat in den letzten Tagen ein insgesamt negatives Bild in der technischen Analyse gezeigt. Der Kurs liegt mit 13,33 USD 6,65 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was kurzfristig als "Schlecht" eingestuft wird. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage ist die Einschätzung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -13,72 Prozent liegt. Somit ist die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" einzustufen.

Beim Relative Strength Index (RSI) ergibt sich ebenfalls ein negatives Bild. Der 7-Tage-RSI liegt bei 73,12 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft gilt und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Paramount Global somit eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Das Anleger-Sentiment hingegen zeigt eine positive Stimmung gegenüber der Aktie. Vor allem in den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen geteilt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Auch die Analyse der kommunikativen Tätigkeiten zeigt mehrheitlich positive Signale, was zu einem insgesamt positiven Signal führt.

In Bezug auf die Kommunikation im Netz zeigt sich jedoch ein negatives Bild. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden als schwach bzw. neutral eingestuft, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Wert für die Paramount Global führt.