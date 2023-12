Paramount Global Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Paramount Global in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich ebenfalls im grünen Bereich. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung. Es wurde weniger über Paramount Global diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

In technischer Hinsicht liegt der aktuelle Kurs von Paramount Global bei 15,02 USD, was einer Entfernung von -4,94 Prozent vom GD200 (15,8 USD) entspricht. Dadurch wird aus charttechnischer Sicht ein "Neutral"-Signal erzeugt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 13,57 USD auf. Dies führt zu einem "Gut"-Signal, da der Abstand +10,69 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Paramount Global-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 85,96, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 42,08, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Schlecht".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Paramount Global diskutiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Auf dieser Basis bekommt Paramount Global insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.