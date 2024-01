Paramount Global Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat ergibt sich, dass das Unternehmen weniger diskutiert wurde als zuvor und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Paramount Global-Aktie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Paramount Global im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Paramount Global, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Weitergehende Studien zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, wobei es zu sechs Signalen kam (1 Schlecht, 5 Gut). Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich, dass Paramount Global derzeit einen "Schlecht"-Status hat, da der GD200 des Wertes in Höhe von 15,59 USD verläuft, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (14,69 USD) um -5,77 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 14,04 USD, was einer Abweichung von +4,63 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" einzustufen. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI) lässt sich eine Einschätzung darüber treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Paramount Global-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 59, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 48,59, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs zu Paramount Global damit ein "Neutral"-Rating.