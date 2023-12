Paramount Global Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Lediglich an zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch vermehrt positiv über das Unternehmen Paramount Global gesprochen. Basierend auf diesen Informationen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Statistische Auswertungen historischer Daten ergaben in den letzten zwei Wochen überwiegend Verkaufssignale. Von insgesamt 8 Signalen waren 5 negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um einen möglichen Auf- oder Abwärtstrend des Wertpapiers zu ermitteln. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Paramount Global-Aktie beträgt derzeit 15,83 USD, während der letzte Schlusskurs bei 15 USD liegt, was einer Abweichung von -5,24 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 13,5 USD, was einer Abweichung von +11,11 Prozent entspricht. Das führt zu einer "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet der Paramount Global-Aktie ein "Neutral"-Rating zu. Der RSI7 beträgt 61,03 und der RSI25 liegt bei 40,64, was zu einer neutralen Empfehlung für beide Zeiträume führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Veränderung in der Anlegerstimmung gab. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war im Vergleich zum Normalzustand unverändert. Daher erhält die Paramount Global-Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt wird die Paramount Global-Aktie auf Basis der analysierten Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.