Paramount Global Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Paramount Global liegt bei 28,95 und wird daher als "gut" eingestuft. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen steht bei 66,61 und wird als "neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung von "gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Paramount Global-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 15,07 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 13,8 USD liegt damit deutlich darunter, was zu einer Bewertung als "schlecht" führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (14,5 USD), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls die Aktienkurse beeinflussen. Analysten haben festgestellt, dass die Stimmung in sozialen Medien und Kommentaren überwiegend negativ war, was zu einer Einstufung als "schlecht" führt. Bei der Betrachtung von Handelssignalen ergibt sich jedoch eine "gute" Bewertung, was zu einer Gesamteinstufung von "neutral" führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Paramount Global positiv sind, was zu einer Gesamteinstufung von "gut" führt.