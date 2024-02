Paramount Global Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse eingesetzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Paramount Global wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 41,36 Punkten, was darauf hinweist, dass Paramount Global weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt ähnliche Werte und bewertet das Wertpapier ebenfalls als "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich in den sozialen Medien in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Diskussion über Paramount Global gezeigt. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Frequenz der Diskussionen zu Paramount Global ist insgesamt rückläufig, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden. Die Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung fällt daher neutral aus, wobei auch 7 positive und 0 negative Signale herausgefiltert wurden.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Paramount Global-Aktie sowohl über den letzten 200 Handelstagen als auch über den letzten 50 Handelstagen deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie daher insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.