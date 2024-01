Paramount Global Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt vor allem positiv über die Aktie von Paramount Global diskutiert. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen überwiegend mit positiven Themen rund um das Unternehmen. Dies führte zu einer insgesamt positiven Bewertung. Analytische Untersuchungen zeigen, dass vor allem positive Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Paramount Global mittlerweile 15,68 USD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 14,19 USD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 von -9,5 Prozent. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 13,83 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Paramount Global liegt bei 85,48, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer negativen Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen eine Situation an, die weder überkauft noch -verkauft ist, und führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung als "Schlecht" für diese Kategorie.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung lässt sich eine negative Bewertung für die Paramount Global ableiten. Die geringe Aktivität und die negative Veränderung der Stimmung führen zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Punkt.

Insgesamt ergibt sich damit eine überwiegend negative Einschätzung sowohl des Anleger-Sentiments als auch der technischen und sentimentalen Analyse für die Aktie von Paramount Global.