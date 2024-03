Paramount Global Aktie: Jetzt knallt es!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der in der technischen Analyse verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dies geschieht durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Der RSI der letzten 7 Tage für die Paramount Global-Aktie beträgt derzeit 63, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 76,36 an, dass die Paramount Global überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für die Paramount Global-Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Paramount Global in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten Wochen keine klare Veränderung. Die Aktie erhält daher ein "Neutral"-Rating. Die geringere Anzahl von Diskussionen und die abnehmende Aufmerksamkeit führen zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht". Insgesamt erhält die Aktie dadurch erneut ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen über die Paramount Global in den sozialen Medien spiegeln ein deutliches Bild der Einschätzungen und Stimmungen wider. In den letzten Wochen haben sich überwiegend negative Meinungen in den Kommentaren und Meinungen angesammelt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Zusammen mit neun negativen Handelssignalen führt dies zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht".

Abschließend zeigt die technische Analyse, dass der aktuelle Kurs der Paramount Global-Aktie in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs und den GD50 ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich somit eine klare "Schlecht"-Bewertung für die Paramount Global-Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung und technische Analyse.