Paramount Global Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

In den letzten zwei Wochen wurde Paramount Global von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen über den Wert in den letzten Wochen. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft. Die Redaktion hat zudem 6 klare negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

Die Stimmung rund um Paramount Global hat sich in den letzten Wochen deutlich ins Negative verändert. Dies wird anhand der Diskussionen in den sozialen Medien festgestellt, die die Grundlage für diese Auswertung bilden. Zusätzlich wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Paramount Global daher auf dieser Ebene als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 13,85 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 11,25 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -18,77 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist mit einem Stand von 12,4 USD und einem Abstand von -9,27 Prozent auf eine negative Entwicklung hin. Insgesamt wird daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" vergeben.

Für die Bewertung der Dynamik des Aktienkurses wird der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 57, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 für 25 Tage beläuft sich auf 59,18, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtrating von "Neutral" für Paramount Global.