Paramount Global Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die Aktie der Paramount Global wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 14,4 USD, während der Kurs der Aktie bei 12 USD liegt, was einer Abweichung von -16,67 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 14,3 USD zeigt eine Abweichung von -16,08 Prozent. Insgesamt wird die Aktie somit als "Schlecht" bewertet.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien herrscht eine überwiegend negative Stimmung bezüglich der Aktie der Paramount Global. In den letzten beiden Wochen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Schlecht" führt. Die Analyse der sozialen Medien ergab 8 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Aktivität im Netz bezüglich der Aktie der Paramount Global eher schwach ist. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu der Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Paramount Global einen Wert von 66,54 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was als "Neutral" eingestuft wird. Für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt sich ein RSI-Wert von 58, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Somit wird die Bewertung des RSI insgesamt als "Neutral" eingestuft.