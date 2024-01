Paramount Global Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Stimmung rund um die Aktie von Paramount Global wird derzeit von Analysten als überwiegend negativ eingeschätzt. Dies ergab eine Analyse der sozialen Medien, in denen die Nutzer in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutierten. In Kombination mit der Betrachtung von Handelssignalen ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung der Stimmung rund um die Aktie.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie entsprechend als neutral eingestuft.

Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen zeigt, dass der aktuelle Wert deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung auf dieser Basis. Bei der Analyse auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein neutraleres Rating.

Schließlich wird die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien betrachtet. Hier zeigt sich, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen der Stimmung gab, während die Kommunikationsfrequenz zugenommen hat. Insgesamt erhält die Aktie daher eine gute Bewertung auf dieser Stufe.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Stimmung rund um die Aktie von Paramount Global als neutral einzustufen ist.