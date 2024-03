Paramount Global Aktie: Aus, Aus, Aus!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Aktuell beträgt der RSI der Paramount Global-Aktie für die letzten 7 Tage 37, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit einem Wert von 68,32 im neutralen Bereich, wodurch die Aktie auch auf 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen eine Zunahme an negativen Kommentaren über Paramount Global. Dies führte zu einer "Schlecht"-Bewertung seitens der Redaktion. Die vermehrte Diskussion und die steigende Aufmerksamkeit zu Paramount Global in den sozialen Medien haben ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating geführt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Trotz vereinzelter positiver Themen in den Diskussionen wurde eine "Neutral"-Einschätzung abgeleitet. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 9 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Paramount Global-Aktie derzeit mit einem Kurs von 11,62 USD -10,2 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich eine Distanz zum GD200 von -17,12 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Insgesamt zeigt die Analyse der RSIs, des Sentiments und Buzz sowie der Anleger-Stimmung und der technischen Analyse, dass die Paramount Global-Aktie derzeit ein "Schlecht"-Rating erhält.