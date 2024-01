Paramount Bed Holdings Aktie: Wann tut sich was?

Die Aktie der Paramount Bed wird derzeit charttechnisch betrachtet und zeigt gemischte Signale. Der aktuelle Kurs liegt bei 2771 JPY, was einer Entfernung von +13,85 Prozent vom GD200 (2433,96 JPY) entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 2653,12 JPY, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +4,44 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Paramount Bed-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Paramount Bed wird von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen der letzten zwei Wochen. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt zu einer "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Paramount Bed in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral"-Wert führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Paramount Bed-Aktie einen Wert von 34,15 für den RSI7 und 48,88 für den RSI25, was ebenfalls zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Paramount Bed-Aktie derzeit gemischte Signale aufweist und von den Anlegern als neutral bewertet wird.