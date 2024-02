Paramount Bed Holdings Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Paramount Bed zeigt laut der technischen Analyse ein "Neutral"-Rating auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses. Der GD200 liegt bei 2484,35 JPY, was einer Abweichung von +1,11 Prozent vom aktuellen Aktienkurs (2512 JPY) entspricht. Der GD50 beträgt 2715,2 JPY, was einer Abweichung von -7,48 Prozent entspricht, wodurch die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht"-Wert eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine mittlere Aktivität bei der Anzahl der Beiträge und der Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über die Paramount Bed neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Paramount Bed überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7- und 25-Tage-RSI führt. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.