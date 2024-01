Paramount Bed Holdings Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Die technische Analyse der Paramount Bed-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 2433,96 JPY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2771 JPY, was einem Unterschied von +13,85 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird im Rahmen der Charttechnik analysiert und beträgt aktuell 2653,12 JPY, was einem Unterschied von +4,44 Prozent zum letzten Schlusskurs bedeutet. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, während sie insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Einschätzung einer Aktie wird auch durch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet beeinflusst. Die Diskussionsintensität in Bezug auf Paramount Bed ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso gab es in diesem Zeitraum kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Paramount Bed-Aktie beträgt aktuell 34, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da das Wertpapier auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 48,88).

Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Paramount Bed-Aktie.