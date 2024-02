Paramount Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Der Aktienkurs von Paramount hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,81 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 1,99 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Paramount eine Underperformance von -15,8 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Energie"-Sektor hatte eine durchschnittliche Rendite von 1,99 Prozent im letzten Jahr, und Paramount lag 15,8 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Paramount in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung zur Anleger-Stimmung.

Unsere Analyse zeigt, dass die Stimmung für Paramount in den letzten Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen als neutral eingestuft, da keine außergewöhnliche Aktivität gemessen wurde. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Analysten schätzen die Aktie von Paramount auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten wurden 4 als gut, 3 als neutral und 0 als schlecht bewertet. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 37,64 CAD, was einer Erwartung von 42,75 Prozent entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben.