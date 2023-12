Paramount Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Das Stimmungs- und Buzzniveau ist ein wichtiger Indikator für die allgemeine Stimmung rund um Aktien. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Für die Aktie von Paramount Group Inc wurde die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Paramount Group Inc blieb jedoch gering, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Paramount Group Inc bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Paramount Group Inc liegt bei 10,84, was als überverkauft betrachtet wird, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 28, was als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch hat in den letzten Tagen die Diskussion über negative Themen zugenommen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Paramount Group Inc mittlerweile auf 4,68 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 5,74 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +22,65 Prozent und führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 4,65 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.