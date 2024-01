Paramount Aktie: Das dürfte Probleme geben!

In den letzten Wochen wurde bei Paramount eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dieser Wandel erfolgt, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Analyse bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufweist. Aufgrund der negativen Auffälligkeiten in diesem Bereich wird das Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt. Auch dies wird mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert. Insgesamt erhält Paramount daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Bereich der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Paramount als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 7,24 insgesamt 89 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", der 68,01 beträgt. In Anbetracht dieser Zahlen erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Paramount aktuell 4, was eine negative Differenz von -70,32 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Paramount eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche erzielte Paramount in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 11,4 Prozent, während der Durchschnitt um 1,12 Prozent stieg. Dies bedeutet eine Outperformance von +10,28 Prozent im Branchenvergleich für Paramount. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Paramount ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.