Paramount Aktie: Wohin geht die Reise?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den letzten Tagen stand die Aktie von Paramount Group Inc im Mittelpunkt der Diskussionen in sozialen Medien. Dabei wurden hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Paramount Group Inc liegt bei 29,63 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 48,61 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Wertpapier ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen im letzten Jahr für die Paramount Group Inc-Aktie sind 0 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating führt. Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 5,38 USD, was eine potenzielle Steigerung um 10,6 Prozent vom letzten Schlusskurs (4,86 USD) bedeutet. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein "Neutral"-Rating, da es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen im letzten Monat unverändert war. Damit erhält die Paramount Group Inc-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.