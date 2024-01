Paramount Aktie: Wohin geht die Reise?

Die Analyse der Aktie der Paramount Group Inc in den letzten zwölf Monaten zeigt, dass die Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt 0 positive, 2 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben haben. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Neutral". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu der Aktie. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 5,38 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 7,29 Prozent entspricht. Aufgrund dieses Wertes wird die Aktie von den Analysten als "Gut" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes ergibt sich, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie somit mit einem neutralen Rating bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Paramount Group Inc bei 4,7 USD liegt, was eine positive Bewertung mit sich bringt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 5,01 USD, was einem Abstand von +6,6 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 4,87 USD, was einer Differenz von +2,87 Prozent entspricht und somit zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich aus dieser Analyse eine positive Bewertung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass der 7-Tage-RSI bei 63,89 Punkten liegt, was zu einer neutralen Einstufung führt. Ebenso ist der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 42,7 als neutral zu bewerten. Somit wird die Paramount Group Inc-Aktie insgesamt mit einem neutralen Rating bewertet.