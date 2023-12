Paramount Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt waren gegenüber Paramount Group Inc. Mit insgesamt vier positiven und fünf negativen Tagen, sowie drei Tagen ohne eindeutige Richtung, ergab die Stimmungsanalyse des Unternehmens eine "Schlecht"-Einschätzung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt negativen Anlegerstimmung führt.

In technischer Hinsicht zeigt sich jedoch ein positives Signal, da der aktuelle Kurs der Paramount Group Inc von 5,35 USD eine Entfernung von +14,32 Prozent vom GD200 (4,68 USD) hat. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Ebenso weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 4,79 USD auf, was einem Abstand von +11,69 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Aktienkurs daher als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden konnte. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion. Insgesamt erhält Paramount Group Inc daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung ergibt sich ein "Neutral", da 1 Kauf, 2 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Paramount Group Inc liegt bei 5,92 USD, was einer 10,59-prozentigen Entwicklung des Aktienkurses entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" aufgrund der Analysten-Untersuchung.