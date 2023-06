Paramount Aktie: Welche Erwartungen werden an die Quartalszahlen vom 24.07.2023 gestellt?

In exakt 25 Tagen präsentiert das in New York, USA ansässige Unternehmen Paramount seine Quartalsergebnisse für das zweite Vierteljahr. Was prognostizieren Analysten hinsichtlich Umsatz und Gewinn? Wie entwickelt sich die Paramount-Aktie im Jahresvergleich?

Mit nur noch 25 verbleibenden Tagen bis zur Präsentation der neuen Quartalsdaten steht die Paramount Aktie – aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei beachtlichen 947,48 Mio. EUR – vor Börseneröffnung im Fokus von Aktionären und Marktbeobachtern gleichermaßen. Die Spannung ist hoch, da aktuell laut Datenanalyse ein moderates Umsatzwachstum gegenüber dem Vorquartal erwartet wird. Im Vergleich zu den im zweiten Quartal des Vorjahres erreichten 170,14 Mio. EUR rechnen Expertenhäuser mit einer Steigerung des Umsatzes um +1,50 Prozent auf nunmehr voraussichtliche 172,62...