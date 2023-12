Paramount Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die Analysteneinschätzung für die Aktie der Paramount Group Inc auf langfristiger Basis ist neutral. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 1 gut, 2 neutral und 0 schlecht. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen von Analysten zu Paramount Group Inc. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 5,92 USD, was einer Erwartung von 10,8 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 5,34 USD liegt. Basierend auf allen Analystenschätzungen erhält die Aktie daher eine gute Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 26,42 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Paramount Group Inc-Aktie überverkauft ist und damit ein gutes Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, wodurch das Wertpapier als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält Paramount Group Inc eine gute Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmung in den letzten Tagen größtenteils positiv. An acht Tagen überwog die positive Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls vermehrt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Paramount Group Inc diskutiert. Als Ergebnis wird die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt positiv eingeschätzt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung in den letzten Wochen für Paramount Group Inc kaum verändert hat. Die Aktie erhält eine neutrale Bewertung in diesem Bereich. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen als unauffällig gemessen, wodurch die Aktie insgesamt eine schlechte Bewertung erhält.