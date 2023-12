Paramount Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die technische Analyse der Paramount Group Inc-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 4,68 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 5,21 USD weicht somit um +11,32 Prozent ab, was einer positiven charttechnischen Bewertung entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 4,77 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +9,22 Prozent entspricht und somit ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält die Paramount Group Inc-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator. Aktuell zeigen die Diskussionen in sozialen Medien überwiegend negative Meinungen zur Paramount Group Inc-Aktie, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt sich hingegen eine positive Entwicklung. Die Stimmungslage der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb jedoch unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Paramount Group Inc-Aktie somit ein "Gut"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Die Analysteneinschätzung zeigt aus den letzten zwölf Monaten 1 positive, 2 neutrale und 0 negative Einschätzungen, was im Durchschnitt zu einer neutralen Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 5,92 USD, was eine Steigerung um 13,56 Prozent vom letzten Schlusskurs bedeuten würde und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die Paramount Group Inc-Aktie somit auch aus Sicht der Analysten eine "Gut"-Empfehlung.