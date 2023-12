Paramount Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Paramount Group Inc hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 4,68 USD erreicht, während der aktuelle Aktienkurs bei 5,74 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +22,65 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 4,65 USD, was einer Distanz von +23,44 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Nach Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, erhält die Paramount Group Inc eine Gesamteinschätzung von "Neutral". Von den Analysten liegen 1 Kaufempfehlung, 2 neutrale Empfehlungen und keine negativen Empfehlungen vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Paramount Group Inc liegt bei 5,92 USD, was einer erwarteten Kurssteigerung von 3,08 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Paramount Group Inc zeigt einen Wert von 10,84, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 28, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation angesehen wird und mit "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Paramount Group Inc war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wobei an sieben Tagen positive Themen im Vordergrund standen und an zwei Tagen die negative Kommunikation dominierte. In den letzten Tagen lag der Fokus der Anleger jedoch verstärkt auf negativen Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Paramount Group Inc. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Neutral"-Einschätzung.