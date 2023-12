Paramount Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt vor allem und mehrheitlich positiv über die Aktie von Paramount diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Allerdings war die Diskussionsintensität in den letzten Tagen weder positiv noch negativ, was zu dieser Einschätzung geführt hat.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Paramount wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte die Aktie nur wenig Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine negative Veränderung hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 4 Mal eine "Gut"-Einschätzung, 3 Mal eine "Neutral"-Einschätzung und kein Mal eine "Schlecht"-Rating für Paramount vergeben. Langfristig erhält die Aktie damit das Rating "Gut" von institutioneller Seite. Auch der aktuelle Kurs von 25,93 CAD wurde von den Analysten analysiert, die eine Entwicklung von 52,88 Prozent erwarten und ein mittleres Kursziel von 39,64 CAD festlegen, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Paramount-Aktie hat einen Wert von 60, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Paramount.

