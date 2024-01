Paramount Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Die Aktie von Paramount wird anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 7,24 liegt sie insgesamt 89 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch", der bei 67,72 liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus fundamentalen Gründen die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Paramount-Aktie beträgt 44, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 54,44, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt ein "Neutral"-Rating für Paramount.

Von den 7 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Paramount-Aktie sind 4 Einstufungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht". Im Durchschnitt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die durchschnittliche Kursprognose liegt bei 39,64 CAD, was einem potenziellen Anstieg um 49,77 Prozent vom letzten Schlusskurs (26,47 CAD) aus entspricht. Die daraus resultierende Empfehlung ist ebenfalls "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Paramount derzeit eine Dividendenrendite von 4,64 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 97,31 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.