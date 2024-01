Paramount Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Das Anleger-Sentiment für Paramount Group Inc basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über das Unternehmen neutral diskutiert, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Dies führt dazu, dass die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Aufgrund des Stimmungsbildes insgesamt wird Paramount Group Inc auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 50-Tages- und 200-Tages-Durchschnitt werden hierbei berücksichtigt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Paramount Group Inc-Aktie beträgt aktuell 4,69 USD, wobei der letzte Schlusskurs bei 5,23 USD liegt, was einer Abweichung von +11,51 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (4,84 USD) liegt mit einem letzten Schlusskurs von ebenfalls über dem Durchschnitt (+8,06 Prozent Abweichung), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren also ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Paramount Group Inc. Es ergab sich keine Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Redaktion eine "Neutral"-Bewertung vergibt. Auch die Intensität der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell nicht übermäßig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI), der das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf misst, ergibt sich für Paramount Group Inc ein Wert von 53,57, was auf "Neutral" hinweist. Auch der RSI25-Wert von 36 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung "Neutral".