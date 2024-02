Paramount Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

In den letzten vier Wochen gab es eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Paramount Group Inc, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Dies basiert auf den Veränderungen in der Kommunikationsfrequenz und der Stimmung in den sozialen Medien. Es wurde weniger über das Unternehmen gesprochen, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs der Paramount Group Inc derzeit -10,14 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was ebenfalls zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zur Entwicklung der letzten 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 -5,04 Prozent beträgt.

Die Einschätzung der Analysten ergibt insgesamt eine neutrale Bewertung, da 0 Kaufempfehlungen, 2 neutrale Empfehlungen und 0 negative Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 5,38 USD, was einer positiven Entwicklung um 18,92 Prozent entspricht.

In den sozialen Medien wurden Paramount Group Inc in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Zusammenfassend ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigt sich also eine negative Tendenz bei der Paramount Group Inc, sowohl in der Stimmungslage in den sozialen Medien als auch in der technischen Analyse und der Einschätzung der Analysten.