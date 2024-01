Paramount Aktie: Reine Nervensache!

Die technische Analyse der Paramount Group Inc zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 4,71 USD liegt, während der aktuelle Kurs 5,03 USD beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +6,79 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 4,89 USD, was einen Abstand von +2,86 Prozent bedeutet und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Gut".

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Paramount Group Inc 0-mal die Einschätzung "Gut", 2-mal die Einschätzung "Neutral" und 0-mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel somit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 5,03 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 6,86 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 5,38 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingeschätzt. Insgesamt ergibt sich also eine Bewertungsstufe von "Gut" durch institutionelle Analysten.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Paramount Group Inc durchschnittlich bzw. gering sind, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und dass in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft.