Paramount-Aktie vor Quartalszahlen: Analystenprognosen und Kursentwicklungen im Überblick

In einem Monat wird das Unternehmen Paramount, mit Hauptsitz in New York, seine Quartalszahlen für das dritte Quartal bekannt geben. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Paramount-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Aktuell hat die Paramount-Aktie eine Marktkapitalisierung von 1,15 Milliarden Euro. Die Vorstellung der Quartalszahlen erfolgt vor Börseneröffnung in 30 Tagen. Sowohl Aktionäre als auch Analysten erwarten gespannt das Ergebnis. Laut aktuellen Datenanalysen gehen die Analysten davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum letzten Quartal leicht zurückgehen wird. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 175,81 Millionen Euro, während jetzt ein Rückgang von -1,60 Prozent auf 171,22 Millionen Euro erwartet wird. Auch der Gewinn soll um -300 Prozent fallen und...