Paramount-Aktie Prognose: Umsatzsteigerung und Gewinnrückgang - Das erwartet Aktionäre in 109 Tagen

In nur 109 Tagen werden die Quartalszahlen des in New York ansässigen Unternehmens Paramount veröffentlicht. Aktionäre sind gespannt auf den Umsatz und den Gewinn des dritten Quartals. Wie entwickelt sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Es sind nur noch 109 Tage bis zur Veröffentlichung der Quartalszahlen der Paramount-Aktie mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 967,91 Mio. EUR vor Börseneröffnung. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Laut aktuellen Datenanalysen prognostizieren Analystenhäuser einen leichten Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Nach einem Umsatz von 172,04 Mio. EUR im dritten Quartal 2022 wird nun ein Anstieg um +0,90 Prozent auf 171,80 Mio. EUR erwartet. Der Gewinn soll voraussichtlich um -100,00 Prozent sinken und bei 0,00 EUR liegen.

Die Analysten sind für das...