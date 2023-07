Paramount-Aktie Prognose: Spannung vor Quartalsbilanz trotz pessimistischer Analysteneinschätzungen

Die Paramount-Aktie, mit Sitz in New York und einer aktuellen Marktkapitalisierung von 1,06 Mrd. EUR, wird in 95 Tagen ihre Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie auf den Vergleich zum Vorjahr.

Nach aktuellen Datenanalysen erwarten Analysten ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte Paramount einen Umsatz von 166,75 Mio. EUR. Für das kommende Quartal wird ein Anstieg um +0,90 Prozent auf 166,51 Mio. EUR prognostiziert. Der Gewinn hingegen soll voraussichtlich um -100,00 Prozent fallen und sich bei 0,00 EUR einpendeln.

Auf Jahressicht sind die Analysten eher pessimistisch gestimmt. Es wird erwartet, dass der Umsatz um 0,00 Prozent zurückgeht und der Gewinn ebenfalls um -100,00 Prozent auf 0,00 EUR fällt. Im...