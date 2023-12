Paramount Aktie: Kann das wirklich sein?

Die Stimmung unter Anlegern in Bezug auf die Paramount Group Inc ist insgesamt sehr positiv, wie sich aus den Diskussionen in Foren und sozialen Medien der letzten beiden Wochen ergibt. Trotz einiger negativer Themen in den Diskussionen wird die Einschätzung der Aktie insgesamt als "neutral" betrachtet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 4,68 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 5,36 USD liegt, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Schlusskurs von 4,72 USD über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls auf eine positive Bewertung hindeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. In Bezug auf den RSI der letzten 7 Tage wird die Paramount Group Inc als neutral eingestuft, da der Wert bei 51,81 Punkten liegt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt eine neutrale Bewertung, da dieser Wert bei 32,01 liegt.

Zusätzlich haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Aktie stattgefunden, wovon eine als "gut", zwei als "neutral" und keine als "schlecht" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 5,92 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 10,39 Prozent entspricht.

Insgesamt erhält die Paramount Group Inc somit positive Bewertungen in der technischen Analyse und von den Analysten, was auf eine gute Entwicklung der Aktie hindeutet.