Paramount Aktie: Ist das noch wichtig?

Die Einschätzung der Aktienkurse kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten erfolgen, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben daher die Paramount Group Inc auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare negativ war. In den letzten Tagen haben die Nutzer jedoch hauptsächlich neutrale Themen rund um die Paramount Group Inc diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Kommunikation über die Paramount Group Inc in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen nicht eindeutig verändert. Es gab keine Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über die Paramount Group Inc unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 66,1 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt an, dass die Paramount Group Inc weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Paramount Group Inc-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 4,69 USD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 5,17 USD liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Gut" eingestuft. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Paramount Group Inc-Aktie somit in der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.