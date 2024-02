Paramount Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Weitere Suchergebnisse zu "Compass Digital Acquisition Corp":

Die technische Analyse der Paramount Group Inc zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 4,77 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 4,49 USD lag und somit einen Abstand von -5,87 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 4,95 USD, was einer Differenz von -9,29 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt.

Nach Einschätzung der Analysten wird die Aktie der Paramount Group Inc derzeit als "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (5,38 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 19,71 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie der Paramount Group Inc liegt bei 51,95 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 51,57, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität bei der Diskussion über die Paramount Group Inc. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.