Paramount Aktie: Da kann man verrückt werden!

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung im Sentiment und Buzz rund um die Aktie der Paramount Group Inc in den sozialen Medien. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, weshalb die Redaktion die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Interesse der Anleger durchschnittlich war. Daher erhält die Aktie auch in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse der Aktie wurde festgestellt, dass der Schlusskurs der Paramount Group Inc-Aktie in den letzten 200 Handelstagen mit 4,69 USD deutlich über dem gleitenden Durchschnitt lag, was einem Unterschied von +10,23 Prozent entspricht. Auch wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der letzte Schlusskurs mit 4,83 USD über dem Durchschnitt (+7,04 Prozent). Daher erhält die Aktie in der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.

Analysten schätzen die Aktie der Paramount Group Inc langfristig als "Neutral" ein. Von 18 Analystenbewertungen waren 1 positiv, 2 neutral und keine negativ. Obwohl es in den letzten Monaten keine neuen Analystenupdates gab, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 5,92 USD, was einer 14,44-prozentigen Steigerung entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung rund um die Aktie der Paramount Group Inc wurde auch auf sozialen Plattformen analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass die Kommentare größtenteils negativ waren, während in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Aus diesem Grund wird die Stimmung rund um die Aktie als "Schlecht" eingestuft.