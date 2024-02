Paramount Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein hoher RSI deutet auf ein überkauftes Wertpapier hin, während ein niedriger RSI auf ein überverkauftes Wertpapier hinweist. In Bezug auf Paramount liegt der RSI7 aktuell bei 18,64 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher erhält es eine "Gut"-Bewertung. Der RSI25 für Paramount liegt bei 41,65, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird Paramount insgesamt als "Neutral" eingestuft und erhält in diesem Abschnitt eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Paramount besonders positiv diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigt an sieben Tagen grün an. Negative Diskussionen konnten nicht festgestellt werden, und an insgesamt einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Aktuell sind die Anleger auch vor allem an positiven Themen interessiert, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können das Stimmungsbild und die Einschätzungen für Aktien beeinflussen. In Bezug auf Paramount wurde eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Paramount insgesamt 7 Analystenbewertungen, wovon 4 als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Die jüngsten Analysen führen zu einem Gesamturteil von "Gut". Basierend auf der Durchschnittskursprognose ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 36,73 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält Paramount somit eine "Gut"-Bewertung.