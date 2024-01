Paramount Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten die Paramount Group Inc einmal mit "Gut", zweimal mit "Neutral" und keinmal mit "Schlecht" bewertet. Dies führt zu einem langfristigen Rating von "Neutral" aus institutioneller Sicht. Es gibt keine Updates von Analysten zu Paramount Group Inc aus dem letzten Monat. Die Analysten haben auch den aktuellen Kurs von 5,17 USD im Blick. Basierend darauf erwarten sie eine Entwicklung von 14,44 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 5,92 USD, was als positive Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Auf der anderen Seite wurde die Paramount Group Inc in den vergangenen zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Schlecht".

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu beurteilen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt derzeit 4,69 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 5,17 USD liegt und daher eine "Gut"-Bewertung ergibt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 4,83 USD, ebenfalls unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. In Summe wird Paramount Group Inc auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Paramount Group Inc in Social Media zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie erhält von der Redaktion daher insgesamt ein "Schlecht"-Rating. Auch die abnehmende Aufmerksamkeit zu Paramount Group Inc führt zu diesem Ergebnis. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.