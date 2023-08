Paramount Aktie: Analysten erwarten für das dritte Quartal Umsatzrückgang und Gewinnverlust

In knapp drei Monaten wird das in New York ansässige Unternehmen Paramount seine Quartalszahlen für das dritte Quartal präsentieren. Aktionäre sind gespannt, welchen Umsatz und Gewinn das Unternehmen erzielt hat und wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 1,12 Mrd. EUR wird die Paramount-Aktie in 82 Tagen ihre neuen Quartalszahlen veröffentlichen. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse. Gemäß aktuellen Datenanalysen rechnen Experten mit einem leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen noch einen Umsatz von 169,82 Mio. EUR, der nun voraussichtlich um -1,80 Prozent auf 165,14 Mio. EUR sinken soll. Auch der Gewinn wird voraussichtlich um -300,00 Prozent auf -2,22 Mio. EUR fallen.

Auf...