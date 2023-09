Paramount Aktie: Aktionäre warten gespannt auf Quartalszahlen und Prognosen

ARTIKEL:

In knapp vier Wochen ist es soweit – das Unternehmen Paramount mit Sitz in New York, Vereinigte Staaten wird seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Die Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden, und wie sich die Paramount Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 1,15 Mrd. EUR zählt Paramount zu den größeren Unternehmen am Markt. Kurz vor Börseneröffnung präsentieren sie ihre Quartalszahlen und geben Einblick in ihre finanzielle Situation. Analysten haben bereits erste Prognosen abgegeben und erwarten einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 konnte Paramount noch einen Umsatz von 175,62 Mio. EUR verbuchen, für das aktuelle Quartal wird ein Rückgang um -1,60 Prozent auf 171,04 Mio....