Parameta Solutions und PeerNova kündigen die Markteinführung von ClearConsensus an, einem transparenten, hochgradig zuverlässigen Konsensnetzwerk für unabhängige Preisbewertungen

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Parameta Solutions, der Geschäftsbereich Data & Analytics der TP ICAP Group, und PeerNova® gaben die Einführung von ClearConsensus™ bekannt, einem transparenten Konsensnetzwerk für die unabhängige Preisbewertung (Independent Price Valuation, IPV). Der Service verbessert sowohl die Resilienz als auch die regulatorische Antwort des Unternehmens, indem er die sich verändernden Risikoumgebungen für Preisbewertungs- und Kontrollgruppen bei Banken weltweit berücksichtigt.„Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit PeerNova bekannt zu geben", erklärte Eric Sinclair, CEO von Parameta Solutions. „Durch den Einsatz der Technologie von PeerNova, einer agilen Datenmanagement- und Analyseplattform, können wir unseren Kunden tiefere Einblicke und einen optimierten Anfechtungsprozess für eine effizientere und zeitnahe Einigung bieten. Hierdurch entsteht eine großartige Verbindung zwischen der Technologie von PeerNova und den beobachtbaren Transaktionsdaten von Parameta Solutions."ClearConsensus kombiniert den Evaluated Price (EvP) von Parameta Solutions mit der modernen Technologieplattform Cuneiform® von PeerNova. ClearConsensus führt erstmals beobachtbare Transaktionsdaten direkt über die EvP ein und verbessert damit den Fair Value Waterfall-Prozess erheblich. Die Lösung bietet Sichtbarkeit und Transparenz bei gleichzeitiger Wahrung der Anonymität und des Datenschutzes der Teilnehmer. Durch strenge Prüfungen der Datenqualität und ein automatisiertes Anfechtungsverfahren, das zusätzliche Teilnehmerdaten einbezieht, ist der endgültige Konsenspreis angereichert, genau und zeitnah. Vergleichende Echtzeit-Analysen helfen dabei, Markttrends zu erkennen, so dass Kunden ihre Kapitalallokation optimieren, Risiken minimieren und ihre Betriebskosten senken können.„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Parameta Solutions und die Einführung von ClearConsensus", so Gangesh Ganesan, Gründer und CEO von PeerNova. „Als führender Anbieter einzigartiger OTC-Inhalte und mit einer globalen Präsenz auf dem Derivatemarkt bringt Parameta Solutions ein beträchtliches Fachwissen mit, wenn es darum geht, regulatorische Anforderungen zu erfüllen und Kundendaten anzureichern. In Verbindung mit den Daten- und Analysefähigkeiten von PeerNova ist unsere Lösung einzigartig positioniert, um den gesamten Konsensprozess zu verbessern und den Kunden zu helfen, besser für die Zukunft zu planenInformationen zu Parameta Solutions Parameta Solutions ist die Daten- und Analyseabteilung der TP ICAP Gruppe. Das Unternehmen bietet seinen Kunden unvoreingenommene OTC-Inhalte und proprietäre Daten, tiefgreifende Einblicke in die Preisfindung, das Risikomanagement, Benchmarks und Indizes sowie vor- und nachbörsliche Analysen. Das Angebot an Nachhandelslösungen unterstützt die Marktteilnehmer bei der Kontrolle ihrer Kontrahenten- und regulatorischen Risiken durch eine wachsende Palette von Instrumenten zur Steuerung des Bilanzrisikos sowie durch Komprimierungs- und Optimierungsdienste.Informationen zu PeerNova PeerNova hat es sich zur Aufgabe gemacht, Firmen in die Lage zu versetzen, auf der Grundlage hochwertiger Daten sichere und zeitnahe Entscheidungen zu treffen. Die PeerNova-Plattformen ermöglichen den Benutzern die Überwachung von Datenqualitätsmetriken, die Identifizierung und Behebung von schwerwiegenden Ausnahmen und Ausreißern sowie die Durchführung einer schnelleren Ursachenanalyse im gesamten Unternehmen und in Netzwerken in Echtzeit.In Zusammenarbeit mit Parameta Solutions wird mit der ClearConsensus™-Lösung eine hochtransparente Konsensansicht der Derivatpreise auf den OTC-Märkten im mittleren Marktsegment geschaffen. Dies ermöglicht es den Marktteilnehmern, die Risikokapitalallokation zu optimieren. Die Cuneiform®-Plattform von PeerNova ermöglicht die Abstimmung, die Überwachung der Datenqualität und das Kunden-Onboarding, wodurch manuelle Prozesse reduziert und die betriebliche Effizienz in komplexen Arbeitsabläufen verbessert werden.PeerNova ist ein Technologieunternehmen aus dem Silicon Valley mit Vertriebsbüros in New York und London, das im Jahr 2013 von Unternehmern gegründet wurde, die über fundierte Kenntnisse im Bereich Daten- und Finanzinfrastruktur verfügen. Für weitere Informationen über PeerNova besuchen Sie bitte https://peernova.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3617129-1&h=2099408749&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3617129-1%26h%3D640266005%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fpeernova.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fpeernova.com&a=https%3A%2F%2Fpeernova.com).