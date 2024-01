Paragon Care Aktie: Wirklich lohnenswert?

Bei Paragon Care gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild oder Buzz. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Anzahl der Diskussionen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Paragon Care daher eine "Neutral"-Bewertung für diese Stufe.

In den sozialen Medien war die Stimmung der Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Paragon Care. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Paragon Care daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Paragon Care zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI führen zu einer "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt der Paragon Care-Aktie bei 0,22 AUD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 0,2 AUD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Paragon Care auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Insgesamt wird Paragon Care in der Analyse mit verschiedenen neutralen und einer positiven Bewertung bewertet.