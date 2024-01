Paragon Care Aktie: Einfach unglaublich

Die Analyse von Sentiment und Buzz um die Paragon Care-Aktie ergibt ein neutrales Bild. Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat nicht signifikant verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich geändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Paragon Care-Aktie über die letzten 200 Handelstage einen aktuellen Wert von 0,22 AUD. Dies liegt nahe dem letzten Schlusskurs und führt zu einer Bewertung als "Neutral". Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch beim Blick auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 0,21 AUD liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Paragon Care-Aktie liegt bei 50, was als neutral bewertet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich mit einem Wert von 56 in einem neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher auch hier eine "Neutral"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen neutral verliefen. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt. Somit erhält die Paragon Care-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.